Serie A: la Roma grimpe dans le top 4

Une semaine après le partage arraché à Milan, la Roma renoue avec le succès en Serie A et s'installe provisoirement dans le top 4.

Alors que la Juve affronte l'Atalanta ce soir et que les deux clubs milanais ne joueront que lundi soir, la Roma avait un coup à jouer sur la pelouse de la Spezia. L'équipe de José Mourinho a su en profiter en faisant la différence en deux temps, grâce à deux assists de Paulo Dybala.

L'Argentin a d'abord offert l'ouverture du score à Stephan El Shaarawy juste avant la pause. Avant de servir Tammy Abraham pour le but du break en tout début de seconde période. La Roma s'impose (2-0) et s'installe à la quatrième place, avec le même nombre de points que l'Inter (37). La Lazio et l'Atalanta suivent avec 34 unités et la possibilité de recoller.