Officiel : Kolo Touré limogé par Wigan

Arrivé fin novembre sur le banc de Wigan, Kolo Touré n’est déjà plus l’entraîneur. Lanterne rouge de Championship à quatre longueurs du premier non-relégable, les Latics ont décidé de virer l’ancien international ivoirien, qui n’aura donc coaché que neuf rencontres.

"Aussi difficile que cela ait été, le conseil d’administration a jugé nécessaire de nous donner les meilleures chances possibles de rester un club de Championship la saison prochaine", a ainsi déclaré Malachy Brannigan, le directeur général du club.

"Nous pouvons confirmer que Kevin Betsy et Ashvir Johal ont également quitté le Club. Nous savons que cette période de l’année est une période clé pour tout club de football, y compris nous-mêmes. Par conséquent, nous allons maintenant travailler rapidement et efficacement pour nous assurer que la bonne personne sera nommée en tant que prochain manager permanent de Wigan Athletic, avec l’objectif immédiat de rester en deuxième division pour la saison prochaine."

Wigan Athletic can confirm that they have parted company with First Team Manager, Kolo Touré.#wafc 🔵⚪️ #BELIEVE