L'ancien du Beerschot Moises Caicedo sèche l'entraînement et force son départ de Brighton

Depuis plusieurs semaines déjà, Arsenal et Chelsea s'arrachent les services de l'ancien joueur du Beerschot Moises Caicedo. Les deux formations londoniennes montent au créneau, tandis que Brighton rejette chaque offre qui arrive sur la table. Sixièmes, les Seagulls veulent conserver un maximum de chances de disputer la Coupe d'Europe pour la première fois de leur histoire, leur meilleure performance en Premier League demeurant la 9e position acquise la saison dernière. C'est donc en fin de saison qu'ils souhaitent réaliser la plus grosse vente de leur histoire, estimée à 60M€.

Ce vendredi soir, l'international équatorien s'était exprimé sur ses réseaux sociaux, mentionnant la chance qui était la sienne d'avoir pu s'exprimer sur les pelouses anglaises, mais prétextant qu'il souhait saisir cette opportunité de départ qui permettrait à Brighton de continuer à se développer avec l'argent reçu grâce au transfert.

The fans have taken me into their hearts and they will always be in my heart so I hope they can understand why I want to take up this magnificent opportunity.”🙌🏽🙏🏽