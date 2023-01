Jorginho rejoint Arsenal

C’est la surprise de cette dernière journée pour le moment, Arsenal a bouclé le recrutement de Jorginho, qui ne s’en sortait pas du marasme à Chelsea. Le milieu de terrain italien d’origine brésilienne va donc faire le court déplacement jusqu’à l’Emirates, pour un transfert de 14 millions d'euros. L'ex-joueur de Naples a signé un contrat jusqu'en juin 2024, avec une année supplémentaire en option.

Welcome to The Arsenal, Jorginho 👊 pic.twitter.com/jHXqAUBKKQ