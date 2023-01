Marc Degryse a vu Brian Riemer commettre une erreur cruciale contre l'Antwerp

Anderlecht n'a pas effectué une mauvaise prestation contre l'Antwerp, mais c'était trop insuffisant sur le plan offensif.

Anderlecht a partagé l'enjeu contre l'Antwerp à la grande joie de l'entraîneur Brian Riemer. "Je ne comprends pas pourquoi Riemer veut ensuite se montrer si positif envers son public après le match. Les supporters ont besoin d'une belle prestation sur le terrain : en jouant un football avec plus de cran, d'actions individuelles et de passes menaçantes verticalement", lâché Marc Degryse dans Het Laatste Nieuws.

Parce que Riemer a aussi fait une erreur cruciale. "Il aurait dû remplacer Refaelov immédiatement après ce carton rouge, et ne pas attendre la 84ème minute. Il a de l'expérience et peut mettre quelqu'un devant le but. Ashimeru, Amuzu et Verschaeren sont restés, mais n'ont pas de belles statistiques."

"Anderlecht n'aimera pas entendre cela, mais le club peut s'inspirer de l'Union. Leur noyau est bien composé, c'est le jour et la nuit. Vanzeir part, et avec Vertessen un remplaçant est déjà en place."