L'hiver a été calme à l'Union, comme prévu

Déjà fort d'un mercato estival très réussi, l'Union Saint-Gilloise a vécu un hiver des plus calmes.

S'il y a bien un terme qui caractérise l'Union Saint-Gilloise, c'est la stabilité.

Que ce soit au niveau sportif - les hommes de Karel Geraerts n'ont plus perdu depuis...le 11 septembre dernier en championnat et sont la seule équipe en Belgique encore en lice dans trois compétitions - mais aussi au niveau de son groupe de joueurs, toujours aussi homogène et semblant, au final, renforcé depuis l'été malgré le départ de plusieurs cadres.

Un seul départ, mais pas des moindres

Mais l'Union a tout de même vu partir son meilleur buteur, Dante Vanzeir. L'attaquant belge de 24 ans part aux New York Red Bulls. Cela est acté, puisque tout le monde au club voire le principal intéressé lui-même l'a confirmé.

Bien entendu, la question du timing de ce départ peut poser question. Sans doute, l'Union aurait eu bien plus facile de rester avec Vanzeir jusqu'à la fin de la saison plutôt que de lui chercher un remplaçant.. Notons que le désormais ancien numéro 13 unioniste était lié au club de MLS dès les premiers jours du défunt mercato, ce qui n'a pas poussé l'Union à partir dans un panic buy et lui a aussi laissé le temps pour sonder le bon profil.

Notons donc deux choses : la grande transparence de l'Union quant au départ de Vanzeir, et sa grande coopération dans ce transfert, ne s'heurtant pas aux volontés de son joueur.

Il faut également remarquer qu'aucun autre Unioniste n'a été même proche de quitter le navire, même les joueurs peu ou pas utilisés par Geraerts. C'est dire l'esprit actuel du groupe, soudé et les yeux tournés vers les prochaines échéances.

© photonews

Yorbe Vertessen, le joli coup

Questionné quant au départ de Vanzeir, Geraerts s'était voulu clair : il avait besoin d'un nouvel attaquant, malgré la profondeur d'effectif devant (Boniface, Nilsson, Eckert Ayensa).

Quelques jours plus tard, Yorbe Vertessen débarquait chez les vice-champions de Belgique. Un nom ronflant, qui s'est fait connaître sous les couleurs du PSV et chez les Diablotins. C'est dire le pouvoir d'attraction de l'Union de voir un jeune joueur ambitieux tel que Vertessen être intéressé par son projet et, au passage, faire un petit pied de nez au rival anderlechtois.

© photonews

Si la sauce prend, au vu des qualités de Vertessen, on pourrait même dire que l'Union s'est renforcée en laissant partir son meilleur buteur. Ce qui n'est évidemment pas donné à n'importe quel club.

Réponse dans quelques mois, et également pour évaluer a posteriori l'éventuel besoin de l'Union de nouveaux joueurs à d'autres postes. Pour l'instant, l'effectif semble être fourni, équilibré, et prêt pour la seconde partie de saison.