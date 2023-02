Didier Frenay donne sa version des faits : "Fredberg et Anderlecht n'ont pas été corrects"

Anderlecht s'est fait chiper Tolu Arokodare au dernier moment par le Racing Genk. Derrière cet échec se cache Didier Frenay, agent du joueur, qui a donné sa version des faits.

Ce mercredi, nous vous expliquions que Didier Frenay était l'un des responsables de la débâcle d'Anderlecht dans le dossier Tolu Arokodare. L'agent a ainsi dirigé son joueur vers le Racing Genk une fois Paul Onuachu parti. Interviewé par Het Laatste Nieuws, Frenay ne nie pas mais apporte surtout des détails : ainsi, c'est lui qui avait proposé l'attaquant nigérian à Jesper Fredberg...mais il n'avait pas obtenu de réponse du directeur sportif anderlechtois, explique-t-il.

Initialement, Frenay avait proposé Bamba Dieng au RSCA et à Jesper Fredberg. L'attaquant de l'OM était finalement en route vers Lorient, et c'est alors qu'Arokodare a été présenté à Anderlecht. "Je n'ai pas eu de nouvelles de Jesper Fredberg pendant 5 jours. Puis j'apprends via un partenaire que le RSCA est en train de finaliser le transfert de Tolu avec un autre intermédiaire", révèle Didier Frenay. "Pensaient-ils que je ne le saurais pas ? Tolu m'a envoyé une photo des tests médicaux qu'il était en train de passer".

Je ne connais pas Jesper Fredberg, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe

L'agent, qui n'en est pas à son premier litige avec Anderlecht puisqu'il avait déjà été en conflit avec le club dans le dossier du transfert de Landry Dimata à Wolfsbourg, ne se sent dès lors plus tenu de discuter avec le RSCA. "Quand Genk a vendu Onuachu, je ne me suis pas estimé lié à Anderlecht. J'avais proposé Tolu moi-même et ils ont voulu m'écarter. Dommage, mais je veux le mieux pour mon joueur et l'offre de Genk était plus intéressante", explique Frenay, qui regrette que l'histoire soit présentée comme elle l'a été dans les médias belges.

"On dit désormais que j'ai volé le joueur à Anderlecht. C'est faux. Ils ont essayé de me le chiper. Je ne connais pas Jesper Fredberg, mais ça ne se passe pas comme ça. On récolte ce que l'on sème", conclut Didier Frenay. On attend désormais la version du Sporting...