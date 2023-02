Malines met un pied en finale de la Coupe, Storm encore primordial

Steven Defour devra composer sans Lavalée, mais repart avec un léger avantage.

Zulte-Waregem - Malines, l'affiche surprise de la deuxième demi-finale de Coupe de Belgique se déroulait ce jeudi soir. Ce sont les joueurs de Mbaye qui lancent les festivités d'entrée de jeu. Après moins de trois minutes, Ndour jouit d'un espace bien trop important dans la défense malinoise et sert Fadera, qui place hors de portée de Coucke (1-0).

Voilà Steven Defour bien embêté, puisque quelques instants plus tard, Vanlerberghe est forcé de céder sa place à Bates au cœur de la défense. Nous jouons alors la 6e minute de jeu. Malines réagit premièrement via Ngoy (19e), puis via Schoofs, qui ouvre sur le flanc droit en direction de Storm. L'ailier gauche claque sa spéciale, rentre dans le jeu et ajuste Bossut, c'est 1-1. (24e). En fin de première période, c'est au tour des locaux de perdre un joueur sur blessure. Sormo cède sa place à Fila (40e).

Le début de seconde période est à l'avantage de Malines et de Storm, qui sert idéalement Mrabti pour donner les commandes au Kavé. (50e) En fin de rencontre, Dimitri Lavalée est exclu pour la seconde fois en cinq jours et laisse ses partenaires en infériorité numérique (85e). Cela n'y changera rien. Steven Defour remporte son premier duel contre Mbaye Leye et Malines prend une petite option sur la qualfication.