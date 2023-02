Scott Parker regarde février avec optimisme : "Nous savons de quoi nous sommes capables"

Le coach du Club de Bruges a connu sa première victoire et se prépare à un mois de février très relevé.

Vainqueur de Zulte Waregem dimanche dernier et à nouveau dans le top 4, le Club de Bruges s'apprête à affronter successivement l'Antwerp, l'Union, le Cercle et La Gantoise en championnat. Ajoutez à cela un duel face à Benfica en Ligue des Champions le 15 février prochain et vous obtenez un mois infernal.

Pourtant, Scott Parker s'est montré plutôt optimiste en conférence de presse ce jeudi. "Quand vous gagnez, un club de football est un endroit plus agréable à fréquenter le lundi matin. Ce n'était pas une façon classique de gagner, mais c'était une victoire cruciale. On en avait besoin. Espérons que ce sera un tremplin pour d'autres résultats. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je sens que les joueurs sont très engagés."

L'Anglais a préfacé le choc face à l'Antwerp de ce dimanche. "Nous jouons contre une très bonne équipe - ce sera un défi pour nous. Si nous sommes l'outsider ? Si vous regardez le classement, oui. Nous sortons d'une période difficile, qui a commencé avant mon arrivée. Mais nous connaissons les qualités de notre équipe et savons ce dont nous sommes capables. C'est à nous d'apprendre à gagner et à devenir plus réguliers."