Arrivé il y a peu chez les RSCA Futures, le Suédois vise l'équipe première : "C'est mon plan de toute façon"

Les RSCA Futures ont reçu un renfort immédiat depuis la trêve internationale de la Coupe du monde. Le Suédois de 23 ans, Henrik Bellman, impressionne par sa technique et ses buts fantastiques. Va-t-il rejoindre bientôt l'équipe A ?

Les U23 d'Anderlecht jouent ce soir contre Lommel en même temps que l'équipe A. Mais quelqu'un dans le staff va certainement garder un œil sur les Futures, car Henrik Bellman pointe le bout de son nez à la porte de l'équipe première. "Il arrive avec la bonne mentalité et veut avoir un impact, y compris à l'entraînement", a déclaré Jesper Fredberg à propos de Bellman sur Mauve TV hier. "Tout le monde a envie de s'améliorer et pour cela, Bellman est un excellent ambassadeur des Futures."

Bellman a signé pour une demi-saison, avec une option de deux ans. Ces derniers lui ont clairement permis de progresser vers l'équipe A. Il pourrait en avoir un avant-goût dès cette saison. "C'est mon plan de toute façon", admet-il dans la presse suédoise. "Mais je ne peux pas non plus m'attendre à être autorisé à jouer pour l'équipe A tout de suite, car c'est encore un grand pas. Anderlecht est en tout cas un environnement extrêmement stimulant et professionnel."

En 2015, Henrik Bellman, alors âgé de 15 ans, a été repéré par le FC Copenhague, en Suède. Et qui était le coach des jeunes là-bas ? Oui, Brian Riemer, l'actuel T1 d' Anderlecht. "Il a suivi mon développement et j'ai suivi le sien en tant qu'entraîneur. Nous avons eu un bon contact."