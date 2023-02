Javiers Tebas indigné par les clubs anglais : "La Premier League est un marché dopé"

Le sulfureux président de laLiga, qui veille activement à la pérennité économique des clubs espagnols, hallucine devant les dépenses astronomiques des Blues.

Javier Tebas s’est indigné devant les dépenses pharaoniques des clubs de anglais cet hiver, et en particulier de Chelsea. "La Premier League est un marché dopé. Vous pouvez le voir clairement sur ce marché d’hiver, où Chelsea a réalisé près de la moitié des signatures en Premier League. C’est dangereux que les marchés soient dopés, gonflés, comme cela s’est produit ces dernières années en Europe. Cela peut mettre en péril la pérennité du football européen. Je suis heureux parce qu’en Espagne, nos clubs soient économiquement viables, cela signifie que nous avons un avenir"», a déclaré le dirigeant espagnol à The Guardian.

Lors de cette fenêtre de transfert, les clubs de Premier League ont dépensé plus de 850 M€, avec en figure de proue Chelsea et son mercato à plus de 300 M€.