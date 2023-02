Mike Trésor réagit au départ de Paul Onucachu

Le meilleur donneur d'assist a perdu une de ses cibles préférées.

Avec ses 16 buts inscrits en 19 matchs de Pro League cette saison, Paul Onuachu risque de laisser un grand vide au Racing Genk cette saison. Mais ses désormais anciens coéquipiers sont loin de lui en vouloir. A commencer par son principal pourvoyeur de caviars Mike Trésor. Interrogé par Sporza, il déclare : "Honnêtement, je n'ai pas été surpris par son départ. Il a déjà fait de belles saisons ici et il méritait ce transfert. Je l'ai vu brièvement au club et je l'ai félicité. Je comprends son choix et lui souhaite bonne chance".

D'autant que dans la foulée, le Racing a dépensé 5 millions pour acheter son remplaçant Tolu Arokodare. "Je ne le connais pas encore, mais je l'ai vu brièvement dans le vestiaire. Il est grand et fort. Pour le reste, nous le verrons dans un moment à l'entraînement. Il serait le même type d'attaquant qu'Onuachu, mais je ne veux pas lui mettre trop de pression. Il faut lui laisser du temps" a poursuivi Mike Trésor, qui compte bien accueillir son nouveau coéquipier avec quelques passes dont il a le secret.