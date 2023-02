🎥 LaLiga : Le Real Madrid, privé de ses Belges, se fait surprendre par Majorque

Décevant aux Baléares, le Real Madrid a concédé une défaite surprise ce dimanche sur la pelouse de Majorque lors de la 20e journée de Liga.

Thibaut Courtois s’est blessé lors de l’échauffement et a rejoint Eden Hazard et Karim Benzema à l'infirmerie. Il a ressenti une gêne musculaire pendant sa préparation individuelle et c'est donc le gardien ukrainien Andrey Lunin qui a pris sa place entre les cages madrilènes.

Le Real Madrid encaissait rapidement un but. Sur un centre de Dani Rodriguez, Nacho Fernandez, sous la pression de Vedat Muriqi, trompait son propre gardien (13e), 1-0. La Casa Blanca a eu l'occasion d'égaliser sur penalty en seconde période mais le gardien Rajkovic a repoussé la tentative d'Asensio (57e). Avec un seul tir cadré sur 20 tentatives, la Casa Blanca a trop manqué de précision dans le dernier geste cet après-midi.

❌ | Predrag Rajković s'élance et sauve le penalty de Marco Asensio ! 🧱 #RCDMallorcaRealMadrid pic.twitter.com/sOfgEjmLD0 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 5, 2023

Ce résultat n'arrange évidemment pas le Real, qui pourrait se retrouver à huit points du FC Barcelone si les hommes de Xavi s'imposent contre le FC Séville dans la soirée (21h).

