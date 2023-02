🎥 Manchester City loupe le coche à Tottenham

Impuissants face à de solides Spurs, les Sky Blues manquent l'occasion de se rapprocher d'Arsenal.

Après la défaite d'Arsenal à Everton, Manchester City avait l'occasion de réduire l'écart en tête de Premier League en cas de victoire ce dimanche. Mais le Tottenham Hotspur Stadium, inauguré en 2019, n'a jamais réussi aux hommes de Pep Guardiola, qui ne s'y sont jamais imposés et qui n'y ont même jamais marqué le moindre but.

Et cette série noire s'est prolongée ce dimanche pour Manchester City, qui a eu le ballon, mais qui a quasiment été incapable de mettre en défaut l'organisation des Spurs. Et Tottenham en a profité pour ouvrir le score via l'inévitable Harry Kane, désormais seul meilleur buteur de l'histoire des Spurs avec 268 réalisations.

Juste avant la pause, Riyad Mahrez a eu l'occasion d'égaliser, mais sa demi-volée a échoué sur la barre. Sur le banc en début de rencontre, Kevin De Bruyne est monté à l'heure de jeu, mais sa rentrée n'a pas changé la physionomie du match. Arsenal a fait le dos rond et City n'a pas marqué.

Les Spurs s'imposent (1-0) et reviennent à un point de la quatrième place de Newcastle, Arsenal conserve cinq unités d'avance sur City en tête de Premier League.