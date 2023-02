Manchester City ciblé par la Premier League pour non-respect du fair-play financier

Sky Sports lâche la bombe ce lundi : la Premier League accuse Manchester City d'un nombre élevé d'infractions au fair-play financier à la suite d'une longue investigation indépendante, qui est revenue sur des transferts datant de 2009 à 2018. Manchester City aurait ainsi manqué de fournir "en toute bonne foi des informations précises donnant une vraie et honnête vue de la position financière du club". Une autre charge concerne les rémunérations de l'entraîneur Roberto Mancini entre 2009 et 2013.

L'enquête avait été ouverte en 2019, et le cahier des charges comprend des accusations entre les saisons 2009-2010 et 2017-2018. On parle là, rapporte le Times, d'une centaine (!) de chefs d'accusation à l'encontre de Manchester City. Ce n'est pas la première fois que le club mancunien frôle la catastrophe : en 2020, l'UEFA avait infligé à Manchester City une interdiction de disputer les Coupes d'Europe pour deux saisons suite à des infractions au fair-play financier, décision finalement invalidée par le Tribunal d'Arbitrage du Sport.

Une commission va désormais se pencher sur les sanctions envisagées mais le Times rapporte que celles-ci peuvent aller d'une déduction de 7 points...à une exclusion de la Premier League.

Man City hit with more than 100 charges of breaching financial rules by the Premier League over a nine-year period.



