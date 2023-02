Officiel : l'Argentine, l'Uruguay, le Chili et le Paraguay déposent leur candidature commune pour la Coupe du monde 2030

La Coupe du monde pourrait donc célébrer son 100e anniversaire là où tout a commencé.

Ce mardi, les médias sud-américains et hispanophones l'annoncent tous comme un seul homme : l'Argentine, l'Uruguay, le Chili et le Paraguay ont déposé leur candidature officielle et conjointe pour l'organisation de la Coupe du monde 2030. Cela a été officialisé suite à une réunion entre les représentants des différentes fédérations.

Derrière cette candidature commune, la volonté d'organiser à nouveau la Coupe du monde en Amérique du Sud et surtout en Uruguay, où la première édition pris place en 1930.

Le choix du (des) pays organisateurs aura lieu en 2024. La proposition de l'Arabie Saoudite, présentée conjointement avec la Grèce et l'Egypte, ainsi qu'une candidature commune Maroc - Espagne - Portugal ont déjà été évoquées auparavant mais n'ont pas encore été présentées.