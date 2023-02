Charles De Ketelaere dézingué par la presse italienne : "6 100 euros la minute, pas un but !"

Le jeune Belge vit une première saison très compliquée à l'AC Milan.

Au sein d'un AC Milan en récente perte de vitesse - 3 défaites d'affilée -, Charles De Ketelaere ne parvient toujours pas à faire illusion. L'attaquant ne convainc pas en Italie, que ce soit dans le jeu que dans les stats (24 matchs, 1051 minutes, 1 assist).

On l'aura compris : la patience devra être de mise. Mais aux yeux de la presse italienne, la situation de De Ketelaere devient de plus en plus préoccupante. La Gazzetta dello Sport s'attaque en effet à l'ancien du Club de Bruges dans sa Une de ce jeudi, n'hésitant pas à faire référence au salaire touché par le Belge en Lombardie.

“Plus la saison avance, plus ça se gâte pour Charles De Ketelaere. Il est de plus en plus en marge du groupe et cela risque de durer jusqu’à la fin de la saison", commence le journal. “17 joueurs ont marqué pour Milan depuis le début de la saison, mais pas De Ketelaere. Pour un joueur au profil offensif, qui a marqué 18 buts avec Bruges la saison dernière, c’est une statistique dramatique. Le championnat belge n’est pas la Serie A, mais on ne peut pas cacher qu’on attendait plus du joueur belge."

“Chaque minute que passe De Ketelaere sur le terrain coûte à l’AC Milan 6100 euros. Kvaratskhelia coûte à peine 1200 euros par minute de jeu au Napoli. Les deux joueurs ont le même âge, mais Naples n’a payé que 10 millions d’euros pour recruter le Géorgien alors que le Belge a coûté 32 millions d’euros à Milan. Et, en attendant, Kvarastkhelia a déjà planté 10 buts et distribué 14 assists", compare le papier transalpin, avant d'épingler la gestion de CDK par son coach, Stefano Pioli. “Le coach Stefano Pioli est convaincu qu’avec Charles De Ketelaere, il dispose d’un joueur au potentiel incroyable, mais qu’il a besoin de temps pour s’adapter. Mais la critique n’attend pas."