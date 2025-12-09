🎥 Une chute "à la Neymar" puis un assist de toute beauté : Alexis Saelemaekers encore décisif avec l'AC Milan

Alexis Saelemaekers s'est une nouvelle fois montré décisif lors de la victoire de l'AC Milan au Torino, ce lundi soir. Le Diable Rouge s'est également fait remarquer par une chute particulièrement théâtrale.

Revenu à l'AC Milan cet été après son prêt à l'AS Roma, Alexis Saelemaekers est un titulaire indiscutable aux yeux de Massimiliano Allegri. Le Diable Rouge a une nouvelle fois commencé la rencontre entre le Torino et les Rossoneri, ce lundi soir, comme à chaque reprise depuis le début du championnat.

Parmi les prétendants au titre en Série A et bien installé dans le quatuor de tête, le club lombard a pourtant vécu un début de soirée catastrophique à Turin. Avant même la 20e minute de jeu, le score était déjà de 2-0 en faveur du Torino après les buts de Nikola Vlasic sur penalty (1-0, 10e) et de Duvan Zapata (2-0, 17e).

Forcé de réagir, l'AC Milan est revenu au score quelques minutes plus tard via Adrien Rabiot (2-1, 24e), mais n'a pas réussi à combler l'entièreté de son retard avant de rentrer aux vestiaires.

Alexis Saelemaekers encore décisif avec l'AC Milan

En deuxième période, c'était au tour d'Alexis Saelemaekers de se mettre en évidence. D'abord via une chute absolument théâtrale, rappelant le Neymar des grandes années, malgré la semelle clairement visible de son adversaire. Ensuite, avec un ballon bien brossé pour Christian Pulisic, permettant à l'Américain de remettre les deux équipes à égalité (2-2, 66e).

Monté au jeu quelques minutes auparavant, Christian Pulisic a véritablement changé le cours de la rencontre, puisqu'il a inscrit le 2-3 dix minutes plus tard (77e) pour permettre à l'AC Milan de finalement s'imposer au Torino. Les Rossoneri reprennent leur place en tête de la Série A, à égalité avec le Napoli.





🕺 | Alexis Saelemaekers a sorti ses meilleurs pas de breakdance après un tacle appuyé. 😖 #TorinoMilan pic.twitter.com/TnrVE6ub7S — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) December 8, 2025