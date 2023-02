Avant de défier Arsenal, Manchester réduit l'écart

Les Sky Blues avaient loupé le coche la semaine dernière, ils n'ont cette fois pas laissé passer leur chance.

Après le partage concédé par Arsenal samedi après-midi contre Brentford, Manchester City avait l'occasion de se rapprocher et les Sky Blues, avec Kevin De Bruyne sur le terrain durant l'intégralité de la rencontre, n'ont pas laissé passer leur chance.

Ils ont même plié l'affaire en première période. Grâce à des buts inscrits par Rodri, Ilkay Gündogan et Riyad Mahrez, sur penalty. En seconde période, City a levé le pied et Aston Villa a sauvé l'honneur via Ollie Watkins.

Victoire précieuse pour l'équipe de Pep Guardiola (3-1), qui revient à trois points d'Arsenal (avec un match de plus) avant le choc de mercredi soir entre le leader et son dauphin.