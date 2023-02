Jurgen Klopp s'attend à une "réaction" lors du derby de la Mersey face à Everton

Liverpool est plus que jamais en eaux troubles.

10e de Premier League, Liverpool est loin, très loin de ses ambitions habituelles. Les Reds ne parviennent plus à développer leur jeu si reconnaissable, voient leur cadres s'éteindre et leurs nouvelles recrues (Nunez, Gakpo,...) rencontrer des difficultés dans leur adaptation.

Trève de beaux discours et de raisons pour justifier cette crise, la première traversée réellement depuis, peut-être, l'arrivée de Klopp : Liverpool doit à nouveau goûter au succès et enrayer sa série négative de 4 matchs sans victoire. Ce week-end, c'est le derby de la Mersey face à Everton, récent vainqueur surprise d'Arsenal et plongé dans une nouvelle lutte au maintien avec l'arrivée de Dyche à la place de Lampard.

En d'autres mots, face aux Toffees, les Reds n'ont pas le droit à l'erreur et veulent à tout prix être les rois de Liverpool cette saison, à défaut d'être ceux d'Angleterre. "Après le match que nous avons joué contre Wolverhampton (défaite 3-0, ndlr), nous devons à nouveau montrer une réaction", a déclaré Jurgen Klopp en conférence de presse - selon des propos relayés par le Guardian.

"Je sais que notre public veut voir cela - nous devons le montrer. Ce n'est pas un moment que nous voulions avoir ou un moment dans lequel nous sommes heureux d'être, mais je pense que c'est celui où nous pouvons montrer, si nous le voulons, que le club est vraiment spécial."

Rendez-vous ce lundi, 21h00, sur la pelouse d'Anfield.