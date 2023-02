Paul Pogba se fait tacler par Marco Tardelli

De retour à la Juventus après six années à Manchester United, l'international français n'a toujours pas joué cette saison.

Alors qu'il pourrait retrouver les terrains en mars, Paul Pogba (29 ans) a été taclé par l'ancien joueur de la Juventus, Marco Tardelli. "Pogba n'a pas joué depuis avril 2022. C'est un vrai problème pour la Juventus. Nous ne savons pas quand il reviendra et nous ne savons pas ce qu'il veut faire. Pogba part au ski pendant que ses coéquipiers se battent avec les problèmes du club. On n'opère pas quand le club le veut mais il décide du timing parce qu'il a peur de manquer la Coupe du monde", a pesté le champion du monde 1982 pour Rai 2.

"Aujourd'hui, Pogba est un gros problème que les Bianconeri doivent résoudre. Cette situation démontre aussi que la Juve n'a pas les idées assez claires. Ce n'est pas possible d'avoir un joueur comme ça dans l'effectif. Son comportement envers ses coéquipiers n'est pas juste non plus. Ça m'énerve", a conclu Tardelli.