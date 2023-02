Un blessé de longue date va bientôt faire son retour à l'Antwerp

L'arrière gauche se remet d'une fracture du tibia et n'a plus joué depuis novembre dernier.

Björn Engels, Samuel Vines, Alhassan Yusuf, Pieter Gerkens, Faris Haroun, Koji Miyoshi, Arbnor Muja,.. L'infirmerie déborde du côté de l'Antwerp, ce qui a conduit Mark Van Bommel à mettre le jeune gardien de 18 ans Niels Devalckeneer ainsi que deux autres éléments de l'équipe espoirs sur le banc pour le déplacement à Genk ce week-end afin de remplir son effectif.

L'entraîneur néerlandais voit peut-être enfin le bout du tunnel et se prépare à récupérer un titulaire absent depuis le mois de novembre : Sam Vines. Le latéral gauche américain s'était fracturé le tibia au début du mois de novembre et n'a plus joué depuis la 15e journée de championnat. L'international de 23 ans (9 sélections) a désormais terminé sa rééducation post-intervention chirurgicale et a fait son retour à l'entraînement cette semaine. La date de son retour dans le noyau du Great Old n'est pas encore prévue.