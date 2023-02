Le coup de gueule de Thibaut Courtois suite aux nouvelles insultes reçues par Vinicius : "Regrettable.."

Le Diable Rouge n'avait pas sa langue dans sa poche après le match face à Osasuna.

Triste soirée pour Vinicius Jr samedi lors du match entre le Real Madrid et Osasuna. Le Brésilien a de nouveau été victime d'insultes de la part des supporters adverses et ce, également, pendant la minute de silence en hommage aux victimes des tremblements de terre en Turquie et Syrie.

Après la rencontre, Thibaut Courtois a poussé un gros coup de gueule : "Il y a eu cette minute de silence et quelqu’un a traité Vinicius de ’fils de…’, c’est pitoyable. Ils scandaient ’Vinicius, va te faire foutre’, c’est malheureux".

Le Diable Rouge trouve cela "regrettable" et aimerait que les regards soient portés sur ce qui se passe en tribune : "On voit des enfants avec leurs parents qui font des doigts d’honneurs".