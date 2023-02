📷 La statistique complètement folle et historique du Real Madrid face à Liverpool

Personne n'est passé à côté de ce qui est probablement l'un des plus grands matchs de football de l'histoire. Ce mardi, contre toute attente, le Real Madrid a signé une remontada incroyable en faisant passer le tableau d'affichage de 2-0 à 2-5.

Une victoire qui a affolé les chiffres mais également les statistiques et les records. En effet, en marquant cinq buts à Anfield, le Real est devenu la première équipe à marquer autant de buts sur le terrain de Liverpool en compétition européenne depuis la création du club.

Cinq, c'est aussi le plus gros nombre de buts encaissés par les Reds dans leur histoire européenne. Il s'agit de la deuxième fois après un 5-1 pris par l'Ajax en 1966.

5 - Real Madrid are only the second team in the history of European competitions to score five goals in a single match against Liverpool, after Ajax in December 1966 in the European Cup (5-1). Impressive. #UCL https://t.co/pjZeBqRQmn