Officiel : Newcastle blinde l'un des ses hommes en forme

Newcastle United a annoncé ce vendredi avoir trouvé un accord autour de la prolongation du contrat de Miguel Almiron (29 ans).

Le Paraguayen a prolongé pour les trois prochaines années et demi, soit jusqu'en 2026.

Almiron, auteur de 10 buts cette saison en championnat, est l'un des principaux auteurs de la très belle saison des Magpies, actuels 5e de Premier League avec un match de retard. Il est l'un des joueurs les plus appréciés du public de St James Park.

