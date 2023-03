William Balikwisha continue d'impressionner : "Il progresse sans cesse et se montre de plus en plus dangereux"

Durant cet exercice 2022-2023, on assiste à l'éclosion du milieu offensif. Après un parcours tumultueux voire chaotique, le joueur âgé de 23 ans est l'une des révélations de cette saison où il est devenu un titulaire indiscutable en bord de Meuse sous les ordres de Ronny Deila.

William Balikwisha (25 rencontres toutes compétitions confondues, 5 buts et 4 assists) continue d'impressionner les observateurs au fil des semaines. Le milieu offensif est devenu rapidement un joueur clé dans l'équipe mise en place par Ronny Deila. Le joueur âgé de 23 ans est d'ailleurs le cinquième joueur le plus utilisé par le technicien norvégien, après Arnaud Bodart, Merveille Bokadi, Aron Dönnum et Noë Dussenne.

"On voyait déjà qu'il avait des qualités au-dessus de la moyenne"

Prêté au Cercle et à Maastricht par le passé, le Bruxellois faisait même partie des indésirables la saison dernière et avait relégué au sein du noyau U21. Son éclosion et ses bonnes prestations n'étonnent pas Renaud Emond. "Je le connaissais déjà avant mon départ au FC Nantes. Il s'entraînait avec nous et on voyait déjà qu'il avait des qualités au-dessus de la moyenne. Techniquement, il n'est pas meilleur qu'il y a cinq ans. Il a la chance de s'être accroché, de ne pas avoir baissé les bras et d'avoir enchaîné les matchs. Il livre de bonnes prestations et se montre décisif. C'est peut-être ce qu'il lui manquait quand il était plus jeune. Il marque et distille des passes décisives désormais. Il a ajouté cela dans son jeu en plus de ses qualités que l'on connaît. Il sait également bien défendre. C'est tout bon pour nous et le club", a expliqué le Gaumais en conférence de presse.

L'arrivée de Ronny Deila y est pour beaucoup. L'ancien coach du Celtic a métamorphosé Dönnum et Balikwisha. "La confiance d'un coach est importante sans oublier que notre entraîneur met en place des exercices individuels pour améliorer notre finition. Et cela aide beaucoup à progresser", a expliqué l'attaquant.

"Il faut encore qu'il se rapproche plus du rectangle adverse"

Même son de cloche du côté du T1 des Rouches. "William progresse sans cesse et se montre de plus en plus dangereux. Il faut encore qu'il se rapproche plus du rectangle adverse afin d'obtenir des situations dangereuses où il peut tenter sa chance et faire mouche. Quand vous faites cela régulièrement, vous engrangez de plus en plus de confiance", a souligné Deila.