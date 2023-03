Le Racing Genk estime avoir réalisé une affaire en or

Le Racing a déjà assuré sa place en PO1. Reste désormais à prendre un maximum de points avant le sprint final.

Avant le derby face au STVV, Genk trône en tête de JPL grâce notamment à un excellent coach aux commandes des Limbourgeois.

L'été dernier, le club s'était pourtant séparé de plusieurs cadres, tout comme son buteur Paul Onuachu parti lui cet hiver. Le club a toutefois réalisé une affaire en or en engageant Wouter Vrancken.

Depuis, l'équipe tourne à plein régime, et fonce tout droit vers un nouveau titre national. Dimitri De Condé l'avoue, il n'avait pas vu venir un tel succès : "Personne ne s'attendait à cela. On peut parler sans crainte d'un exploit unique. Des joueurs comme Ito, Thortsvedt, Bongonda et Onuachu, ça ne se remplace pas comme ça, mais nous avons réussi à le faire. C'est un compliment au staff qui a su apporter ses propres idées, qui a permis à certains de se dépasser et de faire encore mieux que leurs prédécesseurs. Vous ne verrez pas cela très souvent dans le monde du football", confiait l'ancien joueur sur le site du Racing.

De Condé est impressionné par la mentalité de gagnant que Vrancken a insufflé aux joueurs. Mais d'autres facteurs ont joué un rôle dans cette belle performance : "Il ne faut pas sous-estimer non plus l'état de forme physique du groupe. Le staff a très bien cerné les paramètres physiques et les contrôlent en permanence. Un autre pas en avant dans la professionnalisation du club. Combinez cela avec des joueurs qui saisissent leurs chances, et tout cela explique le succès actuel."