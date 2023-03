"Les Diables Rouges ? Ce n'est pas un objectif"

Avec l'arrivée de Domenico Tedesco, de nombreux joueurs rêvent à nouveau d'une place chez les Diables Rouges. Julien De Sart, lui aussi, pense pouvoir atteindre le bon niveau, mais, selon ses propres mots, il n'en rêve pas la nuit.

"Honnêtement : je peux faire jouer au niveau de l'équipe nationale", révèle De Sart à Le Dimanche. "Mais je ne suis pas inquiet à ce sujet. J'ai 28 ans maintenant, ce n'est pas un objectif."

De Sart n'a même pas réussi à passer la présélection. On lui reproche souvent d'être trop "bien élevé". "Sûrement pas sur le terrain. Et puis, je joue au football dans un club de premier plan en Belgique, non ? Je me sens excellent ici et je suis accepté par tout le monde ici. Mais trop bien ? Je suis toujours modeste. Je tiens ça de mon éducation", conclut De Sart.

La Gantoise jouera à domicile contre Anderlecht à 18h30. Avec une victoire, les Buffalos peuvent revenir à un point du Club, qui a perdu contre le KV Ostende vendredi (3-0).