🎥 Une légende de Jupiler Pro League donne le coup d'envoi de Gand - Anderlecht

Révélé à La Gantoise, le Marocain a remporté 2 championnats, 1 Coupe et la Supercoupe à 3 reprises avec Anderlecht.

L'un des plus beaux joueurs que la Jupiler Pro League ait connu depuis le début des années 2000 vient de donner le coup d'envoi de La Gantoise - Anderlecht. Révélé à Gand, Mbark Boussoufa a remporté 6 trophées avec Anderlecht et soulève les Souliers d'Or 2006 et 2010.

Désormais âgé de 38 ans, le Marocain était le premier à faire rouler le cuir à la Ghelamco Arena ce dimanche. Une courte image dont il se souviendra probablement longtemps.