Grand changement dans le club de Christian Kabasele et Wesley Hoedt

Watford a remercié son coach Slaven Bilic ce mardi.

L'ancien Diable Rouge Christian Kabasele et Wesley Hoedt (ex-Anderlecht et Antwerp) joueront donc la fin de la saison sous les ordres d'un nouveau coach. C'est l'expérimenté Chris Wilder (ex-Sheffield United et Middlesbrough) qui reprend les rênes des Hornets.

Watford est actuellement 9e de Championship, à seulement 4 points de la 6e place - synonyme de barrage pour la montée en Premier League.

The Hornets are pleased to confirm the appointment of Chris Wilder as Head Coach on a contract until the end of this season.



Welcome to Watford, Chris! 👋