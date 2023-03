Burnley se reprend bien à une semaine du choc face à Manchester City

Les Clarets ont retrouvé le chemin de la victoire après un nul sans buts. C'était contre Blackpool.

Le leader de Championship Burnley accueillait Wigan.

Les hommes de Vincent Kompany n'ont fait qu'une bouchée de la lanterne rouge grâce à un doublé de Tella (14e et 47e) et un but de Foster (76e).

Côté Belgicains, Zaroury était titulaire et à l'assist sur l'ouverture du score. Cullen et Vitinho débutaient également la partie, alors que Foster et Samuel Bastien sont montés au jeu.

Après leur nul sans but à Blackpool, Burnley retrouve le chemin de la victoire avant de croiser Hull City, puis surtout Manchester City en FA Cup samedi prochain.