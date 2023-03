La FIFA s'apprête à approuver le nouveau format de la Coupe du Monde 2026

Cette semaine à Kigali (Rwanda), la FIFA se réunit pour son congrès annuel, en compagnie des instances les plus puissantes du football. Au sujet cette année, l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Ce que l'on sait déjà, c'est que le 23e Mondial de l'histoire se disputera au Mexique, aux États-Unis et au Canada, en été.

Selon les informations de The Athletic, la FIFA aurait approuvé la nouvelle formule de la Coupe du Monde à 48 équipes. Dans les 12 groupes de 4 constitués, les deux premiers de chaque poule ainsi que les 8 meilleurs troisièmes rejoindront les 16es de finale. Cela portera donc le nombre total de matchs à 104, contre 64 actuellement.

Il faudra donc disputer 8 rencontres pour soulever le prestigieux trophée, contre 7 pour le moment. Le 19 juillet 2026, le Monde connaîtra le 23e vainqueur de la Coupe du Monde.

