Lyon ne rugit plus

L'Olympique Lyonnais a pris un point miraculeux contre Lille il y a une semaine, mais cette fois, c'est Nantes qui va rentrer avec une unité.

Rapidement mené, l’Olympique Lyonnais n’a pas réussi à retourner Nantes (1-1), ce vendredi, en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Un résultat nul logique, mais décevant pour le club rhodanien, qui pourrait voir les concurrents pour l’Europe prendre leurs distances ce week-end.

Dès les premières minutes, Nantes ouvre le scère via un but contre son camp de Lukeba (2'-. Lyon a égalisé via Lacazette, qui trouve encore le chemin des filets après son doublé au LOSC il y a une semaine (1-1).

Les deux équipes sont dans le ventre mou du classement.