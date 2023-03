Will Still n'est plus invincible : "La réalité du football nous a frappé de pleine face"

Cinq mois après sa prise de fonction, le technicien belge a connu sa première défaite en Ligue 1 avec Reims contre l'Olympique de Marseille (1-2), ce dimanche.

Will Still n'est plus invincible. Forcément très touché et ému après sa première défaite à la tête de Reims, le Belge souhaité réagir à la fin de cette série de 19 matchs sans défaite de son équipe.

"La réalité du football nous a frappé de pleine face. Sur l'ensemble du match, on a été assez entreprenants et intéressants dans le contenu. On a réussi à mettre en difficulté une très belle équipe de l'OM jusqu'à la 94e, je ne peux qu'être fier. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont jouer 19 matchs sans perdre. Peut-être que je vais devenir un vrai entraîneur après avoir perdu", a expliqué en plaisantant le coach de Reims en conférence de presse. "Mais j'ai surtout un sentiment de fierté et de positivisme. On a écrit une très belle histoire, il reste 10 matchs, à nous d'en écrire une de nouveau", a souligné le coach de l'actuel neuvième de Ligue 1.

De thuisploeg is favoriet, een gokje op de Oostkantonners kan al zes keer je inzet opleveren. Doe er je voordeel mee via BetFIRST!