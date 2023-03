Philipp Lahm fracasse le PSG et explique le noeud du problème

L'Allemand est revenu sur l'élimination du Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich (0-1, 0-2) en huitième de finale de Ligue des Champions

Dans sa chronique pour le magazine Die Zeit, Philipp Lahm n'a pas caché pas sa déception concernant la prestation du PSG en Ligue des champions lors de son élimination contre le Bayern Munich en huitième de finale.

"Le PSG peut rendre triste. A Munich (0-2), on n'a pas vu la classe que cette équipe est supposée avoir grâce à ses joueurs exceptionnels. Ce fut une déception. Mais en même temps, il n'y a pas de surprise, car l'élimination précoce du PSG de la Ligue des Champions est un évènement récurrent", a lâché l'Allemand. "On ne peut que plaindre les nombreux supporters du PSG qui ont fait le déplacement à Munich. Leur espoir de voir naître quelque chose sous leurs yeux s'évanouit chaque année. Le PSG est toujours aussi loin de ce que l'on attend, malgré des années d'investissement."

Le projet du Qatar avec le PSG ne peut pas réussir selon le champion du monde 2014. "Cette équipe au prix exorbitant ressemble à un grand magasin de luxe, exposant des pièces précieuses qui font l'admiration de tous, mais que personne ne peut s'offrir. Elle suscite l'attention mais ne fonctionne que sur le plan économique. Si l'on dépense autant d'argent mais que la qualité n'est pas au rendez-vous, ce n'est pas bon signe. (...) Le Qatar, propriétaire du club, a utilisé Paris, l'Europe et les joueurs pour sa politique de sécurité et ses ambitions géopolitiques. (...) Mais le football, c'est autre chose. Les grandes équipes auxquelles les gens s'identifient se développent dans le cadre d'un processus. Cela ne peut fonctionner que par la coopération et la solidarité. Ce sont les valeurs de l'Europe, mais pas celles du PSG. C'est pourquoi ce club reste une expérience inaboutie."