Tedesco, l'homme qui lancera enfin Wout Faes chez les Diables ?

Wout Faes a-t-il changé de statut suite au départ de Toby Alderweireld et l'arrivée de Domenico Tedesco ? Le bouclé de Leicester City l'espère bien.

À 24 ans, avec 73 matchs de Ligue 1 derrière lui (et 20 en PL cette saison), Wout Faes n'a encore joué que...5 minutes avec les Diables Rouges. Pas une seule titularisation, alors que beaucoup s'attendaient à voir la défense rajeunie ces dernières années par Roberto Martinez.

L'ère Tedesco sera-t-elle l'ère Faes ? "Il nous a présenté son projet, c'est en résumé un jeu agressif et avec une équipe haut sur le terrain. Ca me convient, je crois", estime prudemment le défenseur avec le sourire. "Maintenant, mon rôle...je n'en sais pas plus que vous actuellement, on découvrira ça dans les jours à venir".

Titulaire dans le trio de Tedesco ?

Qui remplacera numériquement Toby Alderweireld dans le trio arrière ? Wout Faes aura son mot à dire. "C'est une opportunité à saisir pour moi. Je pense avoir passé un cap à Leicester City, et les gens s'en rendent compte alors qu'en France, j'étais peu suivi", analyse-t-il.

© photonews

"Je ne sais pas si je peux devenir un leader. C'est quelque chose de naturel pour moi donc si ça se passe, c'est spontanément", ajoute Faes, qui lutte pour son maintien en Premier League. "Individuellement, je suis content de ma saison, mais oui, ce n'est pas facile de lutter pour notre maintien. C'est une compétition en soi", reconnaît le Fox.