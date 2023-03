Christian Gourcuff explique les raisons de sa retraite

Licencié par le FC Nantes en décembre 2020, le technicien français a décidé de ne plus entraîner au plus haut niveau.

Plus question de prendre les rênes d'une équipe pour Christian Gourcuff. Le technicien français âgé de 67 ans a confirmé sa retraite définitive. "Malheureusement, parce que c'est toujours difficile d'arrêter quand on a une passion. Mais c'était bien, donc sans regrets", a lancé le Breton sur les ondes de RMC. Le football va-t-il lui manquer ? "Pas ce que j'ai vécu lors des dernières années. C'est pour ça que la retraite a été la bienvenue. Elle est arrivée au bon moment. C'est bien aussi de ne pas avoir de regrets. Tout est très bien", a rajouté l'ancien coach de Lorient.

"Même si je vois beaucoup moins de matchs, il y a toujours de bons matchs, de belles actions. Mais l'environnement du foot a tellement été modifié que ça change tout. Ça change la perception des choses (...) avec une pression du résultat à outrance. C'est complexe, c'est une évolution de la société. Ce que j'ai connu à Lorient à une certaine époque, je m'en rends compte maintenant que c'était exceptionnel. La notion de plaisir et de sport n'a pas disparu. Mais elle est de moins en moins présente par rapport à des intérêts financiers présents partout. Je parle des dirigeants, des joueurs aussi. La mentalité des joueurs a énormément évolué en dix ans. Les agents et même les supporters aussi. Ils sont différents de ceux qui existaient il y a vingt ans. C'est incontestable. La presse et les réseaux sociaux aussi ont modifié les choses. Mais le foot reste le foot. On peut très bien s'amuser sur un terrain", a conclu Gourcuff qui publie "Ma quête du jeu idéal" aux éditions Amphora.