"Je voulais faire venir De Ketelaere à l'Ajax"

Charles De Ketelaere ne vit pas une saison facile à Milan mais il peut compter sur le soutien de nombreuses personnalités. Après Zlatan Ibrahimovic il y a quelques jours, c'est au tour d'Alfred Schreuder de défendre son ancien joueur.

Toujours pas de but pour Charles De Ketelaere à l'AC Milan. Une période difficile de l'ancien de Bruges, qui est soutenu par plusieurs joueurs, anciens joueurs et entraîneurs depuis le début de la saison. Après Zlatan Ibrahimovic il y a quelques jours, c'est au tour de l'ancien entraîneur des Blauw & Zwart Alfred Schreuder de prendre la parole pour défendre son ancien élément clé.

"Il me fait penser à Frenkie De Jong : c'est un joueur intelligent qui donne tout ce qu'il a sur le terrain. Il a maintenant l'air timide, mais ce n'était pas le cas quand j'étais à Bruges. C'était un garçon plein de confiance, qui s'est battu et a travaillé dur. Il était calme et respectueux, mais il a toujours détesté perdre" a déclaré l'ancien entraîneur de l'Ajax à Milan News. "Je sais qu'il a raté de grosses occasions, mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas marquer les suivantes. C'est quelqu'un de très professionnel, qui n'est pas du genre à sortir le soir. Pour moi c'est un deuxième attaquant, même s'il peut aussi jouer sur le flanc droit."

Dans cette même interview, Alfred Schreuder a avoué avoir voulu ramener Charles De Ketelaere à l'Ajax. "J'ai voulu lui en parler en début de saison, mais il ne m'a même pas laissé le temps de le faire. Il ne voulait que Milan, depuis le début."