Le Lierse veut encore croire à la montée en Pro League

Les Lierrois ne sont plus en position de force dans ces play-offs pour la montée en Pro League. Une double confrontation très importante les attend.

5e des Promotion Play-offs, le Lierse n'a gagné qu'un seul de ses quatre derniers matchs. Mais, à 4 journées de la fin de la saison, la montée reste encore possible. Surtout que les Lierrois s'apprêtent maintenant à jouer un aller-retour face au Club NXT, 3e, qui pointe à 6 points devant eux.

Cette double confrontation aura un goût spécial pour le Lierrois Aske Sampers, 21 ans, formé...au Cercle de Bruges, avant de rejoindre le Lierse cet hiver.

"Je suis très reconnaissant envers le Cercle de Bruges pour les dix dernières années, car c'est là que je suis devenu le joueur que je suis aujourd'hui. D'autre part, je suis un peu déçu de ne pas avoir pu percer et faire mes mes débuts dans le noyau A", a confié Sempers au Nieuwsblad. "Mon départ a également été quelque peu inattendu, car on pensait que je finirais la saison au Cercle. Mais le Lierse s'est soudain manifesté le dernier jour du mercato d'hiver, avec une proposition très concrète."

"Les matches contre les Blauw en Zwart sont toujours très difficiles pour moi et je les joue toujours avec le couteau entre les dents", a continué Sampers, conscient de l'importance de cette double rencontre. "Le Club NXT obtient d'excellents résultats cette saison. Le fait qu'il soit le seul club de Flandre occidentale en D1B et que je connaisse personnellement certains joueurs le rend spécial. Bref, lors d'un match contre les eux, j'ai toujours l'impression que je peux faire un tout petit peu plus pour obtenir un résultat."