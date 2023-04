La Lazio se détache de Romelu Lukaku

Si le Napoli semble sur une voie royale, c'est la bataille pour les places d'honneur en Serie A.

Derrière le Napoli qui file tout droit et de plus en plus vite vers le titre de champion d'Italie, la bataille fait rage pour les places d'honneur et donc pour les places qualificatives pour la Ligue des Champions.

Ce samedi, l'Inter de Romelu Lukaku s'est incliné à domicile contre la Fiorentina, ce dimanche la Lazio a confirmé sa victoire contre la Roma en allant s'imposer à Monza. Il y aura eu un but dans chaque période : un de Pedro en première, un de l'ancien joueur de Genk Milinkovic-Savic en seconde (0-2).

Au classement, la Lazio est désormais à la seconde place avec 5 points de plus que l'Inter et 7 de plus que le Milan AC qui joue ce dimanche soir au Napoli.