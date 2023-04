Paris est tragique

Le PSG pouvait prendre 9 points d'avance sur son dauphin en battant une équipe lyonnaise qui avait ouvertement déclaré se préparer pour la demi-finale de la Coupe de France. Mais les Parisiens ont été ennuyeusement honteux.

La donne était simple avant ce duel entre le PSG et Lyon : les Parisiens pouvaient prendre 9 points d'avance sur Lens et Marseille en cas de victoire, alors que Les voulaient se préparer calmement pour leur demi-finale de la Coupe de France de mercredi contre Nantes.

La première période n'a que des fulgurances.... et encore, elles sont plutôt lyonnaises. Un premier contre que Lacazette ne peut conclure, et un autre qui force Donnarumma à faire faute sur ce même Lacazette dans le rectangle. L'ancien attaquant d'Arsenal ne transforme cependant pas le penalty puisqu'il trouve le poteau. Juste avant la pause, une main décollée de Lovren dévie un centre de Nuno Mendes... l'arbitre ne bronche pas, la VAR non plus. Rideau sur ce triste premier acte.

Après la pause, rien ne change, car Lyon, bien organisé, ne laisse pas d'espaces, pas d'occasions. Et sur un contre, une superbe action des Gones se termine par un but de Barcola (56', 0-1). Le PSG bafouille alors un peu plus son football après ce but. D'ailleurs... ils ne sont absolument pas dangereux, au contraire de Lyon qui teste à plusieurs reprises les gants du gardien italien.

Au final, Lyon s'impose et plonge le PSG dans le doute le plus profond.