Un ancien flop anderlechtois touché par une "malédiction" : "Cela dure depuis un certain temps"

Michel Vlap, l'ancien milieu de terrain d'Anderlecht, est en difficulté au FC Twente. Le milieu de terrain n'arrive plus à marquer. Contre l'Excelsior, il s'est encore procuré une bonne occasion, mais son tir a été repoussé par le gardien. Ses coéquipiers parlent déjà de la "malédiction de Vlap".

Vlap lui-même commence à être frustré par cette situation. Après le match contre Excelsior, il est resté planté là sur la pelouse. "Je ne sais pas, c'est incroyablement frustrant", a-t-il déclaré à ESPN. "Je pense que vous pouvez constater que cela me fait quelque chose. Cela dure depuis un certain temps. Je travaille dur, je m'entraîne beaucoup et j'essaie de faire tout ce que je peux pour tirer le meilleur de moi-même. En ce moment, je me bats aussi contre moi-même, je pense que je réfléchis trop et que j'essaie trop de bien faire."