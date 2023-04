Le FC Barcelone se renforce avec un défenseur 100% gratuit

Le Barça tient sa première recrue du mercato d'été. En fin de contrat à l'Athletic Bilbao au 30 juin, le défenseur central espagnol Iñigo Martinez (31 ans, 20 sélections) s'est engagé pour deux ans avec le FC Barcelone selon Fabrizio Romano, soit jusqu'en juin 2025.

Xavi Hernandez voulait en tout cas un nouveau défenseur central gaucher pour la saison prochaine et semble l'avoir obtenu, lui qui ne compte plus sur Clément Lenglet (prêté à Tottenham) ni sur Samuel Umtiti (prêté à Lecce). Le Barça avait aussi été associé à Aymeric Laporte (Manchester City) et Evan Ndicka (Francfort) récemment, mais a donc préféré foncer sur Iñigo Martinez, un joueur expérimenté et rompu aux joutes du football espagnol.

