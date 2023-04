Kevin De Bruyne revient sur son coup de sang après avoir été remplacé par Guardiola

Le métronome de Manchester City s'apprête à jouer un quart de finale retour de Ligue des Champions, face au Bayern de Munich.

Après sa victoire au match aller (3-0), Manchester City possède une avance plus que confortable sur le Bayern de Munich en marge de cette seconde manche. Ce n'est pas pour autant que Kevin De Bruyne vend la peau de l'ours mancunien avant de l'avoir tué.

"Nous sommes encore loin du compte. Beaucoup de choses peuvent encore se passer. On voit souvent des résultats fous, alors nous devrons jouer à fond", a commencé De Bruyne. "Nous ne pensons pas que nous sommes en tête, nous pensons simplement comment jouer. Nous ne partons pas de zéro et ce sera difficile. Nous devons nous rendre au Bayern, qui a beaucoup de qualités. Mais bien sûr, on préfère avoir trois buts d'avance que l'inverse."

De Bruyne est également revenu sur sa réaction lors de son remplacement au cours du match aller. Le Diable Rouge a calmé le jeu. "Cela peut déjà arriver sur le moment. Je veux jouer tous les matchs et je me sens très bien. Je n'ai pas eu d'autres blessures et j'ai été apte à jouer tous les matchs. C'est tout."