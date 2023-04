"Comment est-ce possible ? Je me pose la question..."

Devoir tout refaire alors qu'ils comptaient 2 buts "d'avance" au coup d'envoi : les Mauves ont tout gâché à Alkmaar. Difficile à expliquer pour Jan Vertonghen et Bart Verbruggen.

Après la qualification à Villarreal, tous les joueurs du RSCA s'arrêtaient volontiers en zone mixte pour répondre aux questions de la presse. Autant dire que c'était moins évident à Alkmaar, mais Jan Vertonghen a tout de même pris le temps de partager sa déception. "Nous savions qu'ils seraient dangereux en profondeur. C'est juste mal défendu", regrette le capitaine.

"Nous arrivions trop tard sur les ballons, nous leur avons laissé trop de liberté. Impossible de passer notre moitié de terrain", énumère Vertonghen. "Pourtant, nous arrivions en confiance, vraiment".

Comment expliquer, dès lors, ce début de match catastrophique ? "Je me pose la question depuis plusieurs heures. Je ne comprends pas, je n'ai pas de réponse", s'interroge Bart Verbruggen de son côté. "Ca ne peut jamais arriver. Et quand c'est 2-0, tu te dis "merde". Il faut être honnête et ça fait mal : la meilleure équipe a gagné ce soir".