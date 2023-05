Le contrat de Yari Verschaeren, un problème pour Anderlecht ?

Anderlecht ne récupérera pas Yari Verschaeren en 2023. Une longue route vers le rétablissement pour "The Kid"...et un coup dur pour le RSCA, car cela n'aurait pas pu se passer à pire moment.

Sportivement, bien sûr, le coup était rude et le reste. L'absence de Yari Verschaeren a enrayé la machine bien huilée que Brian Riemer mettait en place, et le Danois ne pourra pas entamer la saison en axant son jeu autour de son n°10.

Mais Verschaeren entame également sa dernière saison de contrat en 2023-2024...alors qu'il ne rejouera qu'en janvier 2024. Sans prolongation, l'un des joueurs sur lesquels Anderlecht comptait pour renflouer les caisses sera donc gratuit dans un an.

Jesper Fredberg ne verrait pas ça d'un bon oeil. Il se murmure que si Verschaeren avait fini la saison à ce niveau, il aurait été vendu en cas de bonne offre (le joueur lui-même semblait enfin prêt à passer un palier). C'est désormais exclu. Il faudra donc...discuter, et les agents de Verschaeen (l'agence Wasserman) ne sont pas les plus simples du marché.

De l'eau dans son vin ?

Fredberg en a fait un cheval de bataille : il n'y aura plus de "mégacontrat" à la clef pour les stars du RSCA. Verschaeren risque donc de ne pas être satisfait du montant proposé, d'autant qu'Anderlecht ignore s'il retrouvera son meilleur niveau. Du côté du RSCA, on espère le convaincre de prolonger pour 2 ou 3 ans - un an pour retrouver son niveau, jusqu'en 2024, et une vente en vue en 2025.

Un "remplaçant" numérique pour Verschaeren arrivera cet été, et après un an sans jouer, le joueur sait bien qu'en juin 2024, même libre, il n'aura pas les mêmes options que si tout s'était passé comme prévu. Tout le monde devra mettre de l'eau dans son vin...