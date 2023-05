Smail Prevljak pourrait quitter Eupen direction un autre club de D1A !

En fin de contrat avec Eupen, l'international bosnien attise les convoitises en Belgique et à l'étranger.

Arrivé à Eupen en 2020 en provenance du RB Salzbourg, Smail Prevljak quittera les Pandas cet été. Durant ses trois saisons au Kehrweg, il a marqué 42 fois et délivré 11 passes décisives. Dans le viseur d'Anderlecht et l'Antwerp par le passé, l'international bosnien intéresse le KV Malines, selon Gazet van Antwerpen.

Le KaVé cherche actuellement un buteur pour la saison prochaine et le profil de Prevljak plaît beaucoup aux Sang et Or.