🎥 Victor Osimhen offre à Naples le troisième Scudetto de son histoire !

Cette fois, c'est fait ! Gr√Ęce √† un nouveau but de Victor Osimhen, Naples partage √† l'Udinese et remporte le 3e Scudetto de son histoire !

Il semblait écrit que Naples serait champion le week-end dernier, sur sa pelouse, contre la Salernitana. Guillermo Ochoa en ayant décidé autrement, la fête a été reportée à ce jeudi, à Udine. Face au 13e du championnat, Naples n'a besoin que d'un point pour assurer le 3e Scudetto de son histoire. L'Udinese ne va pas lui faciliter la tâche pour autant. Le quart d'heure approche, Sandi Lovric envoie une véritable prune dans la lucarne de Meret et sème le trouble.

La donne a changé, Naples doit impérativement marquer mais peut se reposer sur son meilleur buteur. En milieu de seconde période, Victor Osimhen remet les deux équipes à égalité, les siens sur le chemin du sacre, d'une reprise depuis le point de penalty pour mettre terme à une phase confuse.

L’inévitable… VICTOR OSIMHEN ! ūüę°ūüá≥ūüá¨



Le but du titre pour Naples ? ‚ú®



Naples va tenter d'aller chercher les trois points et de sécuriser son titre mais ne veut pas se découvrir pour autant. Le score en reste ainsi, le Napoli partage à l'Udinese et remporte le troisième titre de son histoire. Avec 22 buts, Victor Osimhen devient le meilleur buteur africain sur une saison en Série A et devance Samuel Eto'o. Le Nigérian est toujours le meilleur buteur du championnat, Naples est une ville en fête !