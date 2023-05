Arnaud Bodart a toujours les Diables Rouges dans un coin de sa tête : "Cela arrivera quand ça doit arriver"

Le dernier rempart liégeois souhaite remporter les Playoffs 2 avec le Standard de Liège pour décrocher un ticket européen, mais également pour convaincre le nouveau sélectionneur de la Belgique.

Après avoir abordé les Playoffs 2 et son avenir, Arnaud Bodart a évoqué les Diables Rouges. Domenico Tedesco et Franky Vercauteren étaient présents samedi dernier dans les tribunes du Jan Breydelstadion afin d’assister à la rencontre entre le Cercle de Bruges et le Standard de Liège, sans doute pour observer le portier des Rouches. "Le fait que le nouveau sélectionneur vienne voir les matchs, c'est positif. Je ne cache pas que j'ai envie d'être en équipe nationale par la suite. Mais je ne mets pas de pression supplémentaire, cela arrivera quand ça doit arriver", a confié Arnaud Bodart en conférence de presse. "C'est vrai que j'ai cru que j'allais être repris à un moment donné sous Roberto Martinez, mais cela n'a pas été le cas. Je n'en veux à personne. Si je n'ai pas eu cette chance, c'est que je dois continuer de travailler", a souligné le joueur âgé de 25 ans.

Il y a une certaine remise à zéro avec le nouveau staff. "Quand on voit la première sélection de Domenico Tedesco, on voit qu'il affiche clairement d'autres ambitions que Roberto Martinez : place aux jeunes maintenant."

Il n'y pas encore eu de véritable contact entre le Liégeois et le nouveau sélectionneur national. "L'entraîneur des gardiens (Max Urwantschky) est venu me voir une fois à l'Académie. Tout comme celui de Martinez à l'époque (Erwin Lemmens). Je ne me fais aucune illusion en tout cas, le monde du football est tellement changeant", a conclu Bodart.