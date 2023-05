Arnaud Bodart avant Standard-Gand : "Nous avons notre destin en mains"

Choc au programme entre le Standard de Liège (2ème, 29 points) et Gantoise (1er, 31 points) ce samedi soir (20h45) lors de la deuxième journée des Playoffs 2.

"La semaine s'est bien déroulée après ce bon point pris au Cercle de Bruges, sans oublier la clean sheet au passage qui fait du bien", a confié Arnaud Bodart en conférence de presse. "L'objectif est maintenant d'effectuer un 6 sur 6 avec les deux prochains matchs que nous allons disputer à la maison. La Gantoise n'a que deux points d'avance sur nous et une victoire nous permettrait de prendre la première place du groupe. La victoire de l'Antwerp en Coupe ajoute une motivation supplémentaire étant donné qu'il y aura un match de moins et que donc le vainqueur des Playoffs 2 sera européen. Nous avons notre destin en mains", a souligné le gardien des Rouches.

"Une super équipe contre laquelle nous avons partagé à deux reprises cette saison"

Le Standard de Liège affrontera l'autre favori des PO2 samedi. "La Gantoise a loupé le coche pour être en Playoffs 1, mais sa campagne européenne a été très bonne. Une super équipe contre laquelle nous avons partagé à deux reprises cette saison. Ce sera un match très compliqué, c'est sûr", a précisé le dernier rempart liégeois qui croisera un ancien coéquipier ce week-end. "Hugo Cuypers est un chouette gars que j'apprécie, mais que j'admire beaucoup aussi au vu de son parcours. Malgré plusieurs coups durs, il est toujours parvenu à se relever. Et de quelle manière ! Il est le meilleur buteur de D1A. S'il marque samedi, il va me charrier, mais s'il n'y parvient pas, c'est moi alors qui le taquinerais", a-t-il ajouté.

"Que de merveilleux souvenirs quand je repense à ma première campagne européenne"

Un seul objectif en tête du joueur âgé de 25 ans. "Nous voulons remporter les Playoffs 2 afin de pouvoir disputer à nouveau la Coupe d'Europe. Que de merveilleux souvenirs quand je repense à ma première campagne européenne", a expliqué le Liégeois qui ne pense pas trop au classement des gardiens où il occupe la 3ème place avec 11 clean sheets. "Des stats individuelles, mais qui sont collectives. J'ai besoin de mes coéquipiers pour garder le zéro. Je préfère de loin les victoires et l'Europe aux clean sheets."

Quid de l'avenir de Bodart ? "Mon futur ? Je n'y pense pas car je suis focus sur le présent. Je pense juste à donner le maximum durant ces cinq derniers matchs de la saison. Je me suis fixé des objectifs personnels afin de poursuivre ma progression. Néanmoins, je me sens bien au Standard et rien ne me pousse à partir. Liège, c'est ma ville", a conclu Bodart.